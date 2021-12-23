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Beşiktaş'ın yeni hoca adayı

Beşiktaş'ın yeni hoca adayı

Sezonun ilk yarısını Önder Karaveli ile tamamlayıp, TFF Süper Kupa finaline de genç teknik adam ile çıkma kararı alan Beşiktaş'ta yeni teknik direktör için de arayışlar sürüyor.