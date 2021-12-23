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    Beşiktaş'ın yeni hoca adayı

    Beşiktaş'ın yeni hoca adayı

    Sezonun ilk yarısını Önder Karaveli ile tamamlayıp, TFF Süper Kupa finaline de genç teknik adam ile çıkma kararı alan Beşiktaş'ta yeni teknik direktör için de arayışlar sürüyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2021 - 09:02
    • Güncelleme : 23.12.2021 - 09:21
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    Bruno Pinheiro girişimi Portekizli teknik adamın Estoril'de kalmayı tercih etmesi nedeniyle gerçekleşmeyen siyah-beyazlıların Vitesse Teknik Direktörü Thomas Letsch ile temasa geçtiği öğrenildi.

    CEVAP BEKLENİYOR

    Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun kazancı vasıtasıyla teknik direktörlük teklifi yapan Beşiktaş'ın 53 yaşındaki çalıştırıcıdan yanıt beklediği ifade edildi.

    Yönetimin kararı yerli teknik adam olursa ise Şenol Güneş, Rıza Çalımbay ve Okan Buruk arasında tercih yapılacak.

    Beşiktaş ın yeni hoca adayı #1

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