Beşiktaş'ın yeni hocası Fernando Santos, Cristiano Ronaldo'yu kadro dışı bırakmıştı Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, Portekiz milli takımını çalıştırdığı dönemde Cristiano Ronaldo'yu kadroya çağırmamasıyla çok konuşulmuştu.

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Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Portekizli Fernando Santos getirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada 69 yaşındaki teknik adamla anlaşmaya varıldığı belirtilerek Santos'un yardımcılıklarını Joao Carlos Viana Cunha Costa, Paulo Jose Ramos Mendes, Justino Fernando, Ricardo Miguel Candido de Sousa Santos, Jorge Manuel Caetano do Rosario'nun yapacağı aktarıldı.

Cristiano Ronaldo ile sorun yaşadı

Tecrübeli çalıştırıcı özellikle Portekiz milli takımıyla elde ettiği başarılarla dikkati çekti.

Portekiz, Santos yönetiminde 2016 yılında Avrupa, 2019 yılında da Uluslar Ligi şampiyonluğuna ulaştı.

Fernando Santos, Portekiz'i çalıştırdığı dönemde Cristiano Ronaldo'yu takıma davet etmedi.

Bu kararın Ronaldo'nun o dönem taciz iddialarıyla anılması sebebiyle verildiği konuşulurken Santos, iddiaları yalanlayarak bu kararın Juventus ve Real Madrid arasındaki Ronaldo transferi sebebiyle alındığını açıkmıştı.

Fernando Santos, 2018 yılı boyunca milli takıma çağrılmayan Cristiano Ronaldo'nun bu karardan haberi olduğunu belirtmişti.