Beşiktaş'ın yeni hocası kim olacak? İlk aday Rıza Çalımbay Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ardından teknik direktörlük görevi için Rıza Çalımbay favori durumunda.

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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevinin en büyük adayı belli oldu.

Sivasspor ile yaşadığı başarılar, kazandığı kupa ve Avrupa macerasıyla takdir toplayan, bu yaz inandığı bir proje bulamayan Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olmaya en yakın isim durumunda...

2005'te görev almıştı

7 yaşında Beşiktaş kapısından içeri giren ve 10'u altyapılar olmak üzere 26 yıllık futbol yaşantısının tamamını siyah-beyazlı formayla geçiren Çalımbay, daha önce 2005 yılında Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yapmıştı.

2004-05 sezonun ortasında Vicente Del Bosque'den boşalan Beşiktaş teknik direktörlüğü görevine gelen Çalımbay, kalan sezondaki başarılı ivme ve sonuçlar nedeniyle bir sonraki sezona da başladı.

Ancak, kötü sonuçlar nedeniyle 2005/06 sezonunun 9. haftasında görevinden istifa etti.