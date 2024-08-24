Beşiktaş'ın yeni lideri Rafa Silva Beşiktaş'ın yeni transferi Rafa Silva, Türkiye kariyerine hızlı bir başlangıç yaparak siyah-beyazlı taraftarların sevgisini kazandı.

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Beşiktaş'ın sezon başında yıllık 6 milyon Euro maaşla 3 yıllık sözleşme imzaladığı Portekizli yıldız, ilk dört maçında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Hücum gücünü bir üst seviyeye taşıyan Silva, bu karşılaşmaların tamamında skora katkı yapmayı başardı.

TAKIMIN LİDERİ OLDU

31 yaşındaki deneyimli futbolcu, Süper Kupa finalinde Galatasaray'a karşı elde edilen 5-0'lık zaferde 1 gol ve 1 asistle oynayarak, "Bu takımın hücumdaki lideri benim." mesajını verdi.

Süper Lig'de Samsunspor ve Antalyaspor karşılaşmalarında da birer gol atan Silva, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano deplasmanında yaptığı şık asistle 4 maçta 3 gol ve 2 asistlik etkileyici bir istatistiğe ulaştı.

SAVAŞÇI KİMLİĞİYLE DE TAKDİR TOPLUYOR

Skora katkısının yanı sıra sahadaki savaşçı kimliğiyle de dikkat çeken Rafa Silva, kariyerinde ilk kez Portekiz dışında bir ligde forma giymesine rağmen kısa sürede Beşiktaş taraftarlarının sevgilisi haline geldi.