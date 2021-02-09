Beşiktaş'ın yeni projesi: Kartal Pençesi

Beşiktaş Kulübü, "Bırakmam Seni" kampanyasının son projesi olan 'Kartal Pençesi' için bir lansman düzenledi.

Beşiktaş Kulübü, taraftarlardan bağış toplamaya devam ediyor.

'Bırakmam Seni' kampanyasının üçüncü aşaması 'Kartal Pençesi' sloganıyla başladı.

Lansmanda, Başkan Ahmet Nur Çebi ile futbolculardan Larin ve Ersin Destanoğlu'nun Kartal Pençesi yaparak poz verdikleri görüldü.

"17.00'DEN İTİBAREN KATILIM SAĞLANABİLECEK"

Çebi, "Bırakmam Seni kampanyamız devam ediyor ve katılan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Biz kulübümüzün çok daha iyi bir noktaya gelebilmesi için Beşiktaş'ın desteklerine ihtiyacımız olduğunu defalarca söyledik. Dijital bir kampanya başlatıyoruz; Kartal Pençesi. Keyif alınacak bir projeyi başlattığımızı duyuruyorum. Bugün saat 17.00'den itibaren bu kampanyaya katılım sağlanabilecek." dedi.





Yönetici Adnan Dalgakıran ise şu ifadeleri kullandı:

"Taraftarımıza verdiğimiz sözler de şeffaflık ve hesap verebilirlik vardı. Biz de tüm çalışmalarımızı bu yönde planlıyoruz. Kulüplerin bugüne kadar var olan yönetim şekilleriyle geldiği noktalar belli. Biz, sürdürülebilir projeler yaratmak ve yeni gelir kaynakları bulabilmek için arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz. Beşiktaş'ta yeni bir sayfa açmak için var gücümüzle çalışıyoruz ve yeni dijital projeler ile Beşiktaş'a yeni kaynaklar üzerinden katkı sağlamak istiyoruz."