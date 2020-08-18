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    Beşiktaş'ın yeni sezon formaları

    Beşiktaş'ın yeni sezon formaları

    Beşiktaş Kulübü, 2020-2021 sezonunda giyilecek olan formaları nihayet tanıttı. Siyah-beyaz çubuklu, gri desenli beyaz ve kırmızı renkli formalar 20 Ağustos'ta satışa sunulacak.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2020 - 11:19
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    Beşiktaş'ın yeni sezon formaları

    Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ardından Beşiktaş da yeni sezon formalarını tanıttı.

    FİYATI 289 LİRA

    Çubuklu, beyaz ve kırmızı formaların 20 Ağustos'tan itibaren Kartal Yuvaları mağazalarında satışa sunulacağı duyuruldu.

    Ürünlerin fiyatının ise 289 lira olacağı belirtildi.

    Beşiktaş ın yeni sezon formaları #1

    Beşiktaş ın yeni sezon formaları #2

    Beşiktaş ın yeni sezon formaları #3

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