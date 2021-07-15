Beşiktaş'ın yeni sezon forması tepki çekti

Adidas'ın Beşiktaş için hazırladığı yeni sezon formaları yine benzer tasarım olması nedeniyle tepki topladı.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ardından Beşiktaş da yeni sezon formalarını tanıttı.

359 lira satış fiyatıyla taraftara sunulan formalar geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine tepkilere neden oldu.

TASARIM GALATASARAY FORMASINA BENZİYOR

Geçen sezonki çubuklu formanın eski Juventus formasının tıpatıp aynı olma fiyaskosunun ardından bu yıl da ilginç bir benzerlik dikkat çekti.

Sosyal medyada yayılan görseller siyah-beyazlıları kızdırırken yeni sezon formalarının Galatasaray'ın geçmiş yıllarda giydiği formalara olan benzerliği olay oldu.





GEÇEN SEZON DA JUVENTUS'A BENZEMİŞTİ

Geçen sezon da dikkatleri çeken bir benzerlik ortaya çıkmıştı. Beşiktaş'ın giydiği ev sahibi formasının Juventus'un geçtiğimiz sezonlarda giydiği formaya benzemesi olay olmuştu.

AYNI SEZONDA BİRÇOK TAKIMA AYNI TASARIM

3 sezon önce yapılan forma tasarımları da dünyanın birçok yerinden tepki almıştı. Kaleci formalarında birçok takıma aynı motifleri veren firmanın bu yönü her ne kadar futbolseverleri bezdirse de şimdiye kadar bir düzelme olmadı.

Bilindiği üzere Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kaleci formasının benzerliği de o dönem medyaya konu olmuştu.

Adidas'ın aynı sezonda dünyanın birçok ülkesine aynı forma tasarımını sattığı biliniyor.