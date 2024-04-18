Beşiktaş'ın yeni teknik direktör adayı: Pepijn Lijnders Fernando Santos ile yollarını ayıran Beşiktaş'ın Liverpool'da Jürgen Klopp'un yardımcılığını yapan Pepijn Lijnders'la ilgilendiği belirtildi.

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Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Samsunspor ile berabere kalarak kötü gidişatını sürdüren Beşiktaş'ta Teknik Direktör Fernando Santos'un görevine son verildi.

Santos, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında istifa etmeyi düşünmediğini açıklamıştı.

Yaşanan bu gelişme üzerine sezon sonuna kadar takımı yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'ye emanet eden Beşiktaş, bir yandan da yeni teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.

İngiliz basını, siyah-beyazlı takımın Jürgen Klopp'un yardımcılığını yapan Pepijn Lijnders'le ilgilendiğini duyurdu.

Beşiktaş, görüşmelere başladı

The Athletic'te yer alan habere göre; Beşiktaş, Liverpool'da Jürgen Klopp'un yardımcılığını yapan Pepijn Lijnders'e ilgi göstermeye başladı. Jürgen Klopp'un 10 yıllık Liverpool macerasını bitireceğini açıklamasının ardından Lijnders de ayrılık kararı aldı.

Liverpool macerası sonrası yardımcı antrenörlüğü bırakıp teknik direktörlüğe geçeceğini açıklayan 41 yaşındaki Hollandalı antrenör ile Beşiktaş arasında görüşmelerin başladığı belirtildi.

Lijnders ise odak noktasının Liverpool olduğunu ve sezon sonunda teklifleri değerlendireceğini iletti.

Kısa bir süre görevden ayrıldı

Ocak 2018'de Hollanda kulübü NEC Nijmegen'in başında kısa bir süre yapmak üzere ayrılan ancak 5 ay sonra Klopp'un asistan menajerlik görevini teklif etmesiyle Liverpool'a geri dönen Lijnders, o tarihten bu yana İngiliz devindeki görevini sürdürüyor.