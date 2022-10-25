Beşiktaş'ın yeni teknik direktör adayları

Beşiktaş'ta Valerien Ismael döneminin kapanmasıyla birlikte yeni teknik direktör arayışı hız kazanırken ön plana çıkan isimler, Şenol Güneş, Sergen Yalçın, Rıza Çalımbay ve Mircea Lucescu oldu.

Beşiktaş'ta son haftalarda alınan başarısız sonuçlar sonrası Teknik Direktör Valerien Ismael ile yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip, Valerien Ismael yönetimin çıktığı 19 maçta 8 galibiyet alırken, 8 kez berabere kaldı, 3 kez mağlup oldu.

Ismael sonrası döneme hazırlanan Beşiktaş vakit kaybetmeden teknik direktör arayışlarına başladı.

Şenol Güneş, Sergen Yalçın, Rıza Çalımbay ve Mircea Lucescu...

Bilinen isimler ilk olarak Şenol Güneş, Sergen Yalçın ve Rıza Çalımbay olurken, yabancı teknik direktör adayları içinde de Mircea Lucescu'nun ismi ön plana çıkıyor.

Adaylar arasında yer alan Şenol Güneş konuya ilişkin A Spor'a yaptığı açıklamada, "Bana gelen bir şey yok ama konuşuluyor. Bir şey olursa öğrenirsiniz" ifadelerini kullandı.

Önemli başarılara imza attı

Bilindiği üzere Şenol Güneş, 4 yıllık siyah-beyazlı döneminde önemli başarılar elde etti. Güneş, 2015-2016 sezonu başında göreve geldiği Beşiktaş'ta Süper Lig'deki şampiyonlukların yanı sıra Avrupa'da da adından söz ettirdi.

Siyah-beyazlı ekip, Güneş dönemindeki 4 sezonda 198 resmi maçta 116 galibiyet, 45 beraberlik ve 37 yenilgi aldı.

2 sezon üst üste şampiyonluk yaşadı

Siyah-beyazlı takım, 2015-2016 sezonunda 79 puan toplayarak Güneş yönetimindeki ilk şampiyonluğunu aldı.

Beşiktaş, Güneş'in teknik direktörlüğünde ikinci sezonda da şampiyonluğu rakiplerine kaptırmadı ve 2016-2017'de bu kez 77 puanla mutlu sona ulaştı.

"Beşiktaş'ın hocası varken konuşmam yanlış olur"

Adaylar arasında yer alan bir diğer isim Sergen Yalçın ise "Beşiktaş'ın hocası varken konuşmam yanlış olur. Benim her zaman isteğim, Beşiktaş'ın başarılı olmasıdır. Ben Beşiktaşlıyım" şeklinde konuştu.

50 yaşındaki teknik adam yönetiminde Beşiktaş 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de şampiyon olmuş, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmüştü.