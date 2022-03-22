Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu mu?

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu mu?

Önder Karaveli ile yolları ayıracakları belli olan Beşiktaş'ta yeni teknik direktörün sesleri duyulmaya başlandı. Peki, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu mu?

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beşiktaş, Sergen Yalçın'la yolları ayırdı ve Önder Karaveli takımın başına geçti.

Önder Karaveli ile ilk başlarda her şey iyi giderken, son zamanlarda yaşanan kayıplar gidişatı değiştirdi.

Beşiktaş yeni hoca arayışına girmeye başlarken, Önder Karaveli'nin ise istifasını yönetime sunduğu iddia edildi.

Bunun akabinde olaylar hızla gelişti ve Beşiktaş'ınn artık yeni hocayı açıklamaya yakın olduğuna yönelik haberler geldi.

Başta Beşiktaş taraftarları olmak üzere sporseverler, "Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu mu?" sorusunu gündeme taşıdı.

Peki, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu mu? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ'IN TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLDU?

Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. 46 yaşındaki teknik direktör ile resmi evrak işlerinin tamamlanmasının ardından sözleşme imzalanacak.

Valerien İsmael'in ligdeki Trabzonspor maçında takımın başında yer alması bekleniyor. Fransız teknik adam son olarak İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion'u çalıştırmıştı.

Valerien Ismael kariyerinde daha önce Wolfsburg, Lask ve Barnsley takımlarında da görev almıştı.