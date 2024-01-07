Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos oldu Beşiktaş Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine 69 yaşındaki Portekizli Fernando Santos getirildi.

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ensonhaber.com

Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor...

Sezona Şenol Güneş ile başlayan Beşiktaş'ta Güneş'in ayrılığının ardından takımın başına Burak Yılmaz geçmişti.

Burak Yılmaz yönetiminde de istediği performansı sergileyemeyen siyah-beyazlılar takımın başına efsane futbolcusu Rıza Çalımbay'ı getirdi.

En son sahasında Alanyaspor'a 3-1 kaybeden Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'la da yollar ayrıldı. Çalımbay'ın ardından siyah-beyazlılar rotayı yurt dışına çevirdi.

Fernando Santos dönemi

Birçok teknik direktörün adının geçtiği Beşiktaş'ta nihai karar verildi.

Siyah-beyazlı takım teknik direktörlük görevine Portekizli Fernando Santos'u getirdi.

Portekiz'i şampiyon yaptı

Tecrübeli teknik adam; Portekiz, Polonya, Yunanistan milli takımlarını ayrıca Benfica, PAOK, Panathinaikos, Sporting CB gibi kulüpleri çalıştırdı.

Ayrıca Portekizli çalıştırıcı, Portekiz milli takımı ile EURO 2016 kupasını kazandı.

Yardımcıları belli oldu

Fernando Santos'un yardımcılıklarını Joao Carlos Viana Cunha Costa, Paulo Jose Ramos Mendes, Justino Fernando, Ricardo Miguel Candido de Sousa Santos, Jorge Manuel Caetano do Rosario yapacak.

Fernando Santos kimdir?

69 yaşındaki dünyaca ünlü Teknik Direktör Fernando Santos futbola Benfica altyapısında başladı.

Estoril'de profesyonel olup kariyeri boyunca takımının formasıyla 216 kez sahaya çıktı.

Sporculuk kariyeri yanında Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği eğitimi alan Santos oyunculuğunun ardından Portekiz'in 3 büyük takımı Porto, Benfica ve Sporting Lizbon'da çeşitli dönemlerde teknik direktörlük yaptı.

Porto'yu Lig şampiyonluğuna, 2 kez Portekiz Kupası ve 2 kez Portekiz Süper Kupasına taşıdı.

Yunanistan'da şampiyonluklar kazandı

Yunanistan'da AEK, PAOK ve kısa süre Panathinaikos takımlarını çalıştıran Fernando Santos AEK'le Yunanistan Kupasını kazandı, AEK ve PAOK'u Şampiyonlar Ligi'ne götürdü.

Yunanistan'da 4 kez yılın teknik direktörü, 2 kez yılın spor adamı, 2000/2010 yılları arasında 10 yılın teknik direktörü seçildi.

Yunanistan Milli Takımı'nı Euro 2012'ye götüren Santos orada çeyrek finale, 2014 Dünya Kupası'nda tarihinde ilk kez 2. tura çıkardı.

Daha sonra ülke takımının başına geçen Fernando Santos 2016 yılında Portekiz Milli Takımı'nı Avrupa Şampiyonu, 2019 yılında Milletler Kupası şampiyonu yaptı.

Portekiz tarihin ilk büyük başarıları onun döneminde geldi. Santos son olarak Polonya Milli Takımı'nda görev aldı.