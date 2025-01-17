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Haber Merkezi

2024-2025 sezonunu beklentilerin bir hayli gerisinde geçiren Beşiktaş'ta, teknik direktör belirsizliği sona erdi.

Giovanni van Bronckhorst'un ayrılığı sonrasında takımı Serdar Topraktepe'ye emanet eden siyah-beyazlılar, Ole Gunnar Solskjaer'e resmi teklif yaptı ve Norveçli teknik adamla anlaşma sağladı.

İSTANBUL'A GELDİ

Beşiktaş ile anlaşmaya varan Ole Gunnar Solskjaer'i taşıyan uçak, saat 14.25 sularında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’na iniş yaptı.

Menajeri ile birlikte İstanbul'a gelen Norveçli teknik adam, kısa süre içinde kendisini Beşiktaş'ın başına geçiren sözleşmeyi imzalayacak.

"SABIRSIZLIKLA GÖREVE BAŞLAMAYI BEKLİYORUM"

Basın mensuplarının karşısına geçen 51 yaşındaki teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

Çok memnunum. Bu kadar insanın bu harika kulüp için burada olması çok güzel. Yönetimle ilk konuşmaları yaptım. Sabırsızlıkla göreve başlamayı bekliyorum. Bu harika şehirde olmak çok güzel.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, Ole Gunnar Solskjaer ile teknik direktörlük görevi için görüşmelere başlandığı ifade edildi.

1.5 YILLIK ANLAŞMA

Beşiktaş ile 1.5 yıllık anlaşmaya varan Ole Gunnar Solskjaer'in, Beşiktaş-Samsunspor maçını tribünden takip etmesi ve siyah-beyazlıların Athletic Bilbao ile oynayacağı maçta takımın başında yer alması bekleniyor.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Beşiktaş, geçen sezon da teknik direktör aradığı dönemde Norveçli teknik direktör ile temas kurmuştu.

Solskjaer, kariyerinde; Molde, Cardiff ve Manchester United'da görev yaptı.

Son olarak Manchester United'da görev alan Solskjaer, Kasım 2021'de İngiliz ekibinden ayrıldığından bu yana takım çalıştırmıyor.