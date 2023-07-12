Beşiktaş'ın yeni transferi Emrecan Bulut, idmanı yarıda bıraktı Yeni sezon hazırlıklarını Almanya’nın Grassau kentinde devam ettiren Beşiktaş, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürürken yeni transfer Emrecan Bulut, kasığındaki ağrı nedeniyle idmana devam etmedi.

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İHA

Yeni sezon kamp çalışmalarını Almanya’nın Grassau kentinde sürdüren Beşiktaş, bugün yaptığı idmanla hazırlıklarını devam ettirdi.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ve basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman güç çalışması ile başladı. İki gruba ayrılan siyah-beyazlı futbolcular, çift kale maç gerçekleştirdi. Antrenman, açma germe ile noktalandı.

Emrecan Bulut, ağrı hissetti

İdmanın ilk bölümünde kasığında ağrı hisseden yeni transfer Emrecan Bulut, antrenmana devam edemedi.

Dün yapılan antrenmanda sakatlanan Umut Meraş ile sağ dizinde sakatlığı bulunan Onur Bulut antrenmana katılmadı.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla devam ettirecek.