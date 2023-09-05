Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly, İstanbul'a iniş yaptı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirmesine dakikalar kala Manchester United'dan transfer ettiği Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Eric Bailly, İstanbul'a geldi.
İstanbul'u etkisi altına alan yoğun yağış nedeniyle Bailly'nin uçağı yaklaşık 2 saatlik bir rötarla İstanbul Havalimanı'na ulaşırken Manchester'dan tarifeli uçakla gelen oyuncuya menajeri eşlik etti.
Kulüp yetkilileri tarafından karşılanan 29 yaşındaki futbolcu daha sonra konaklayacağı otele geçti.
Geçen yılı Fransa'da geçirdi
Geçen sezon Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'da kiralık olarak forma giyen deneyimli stoper tüm kulvarlarda 23 maça çıktı.
Kariyerine İspanya ekibi Espanyol'da başlayan Bailly, 2015'te Villarreal'e transfer oldu.
Bu takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Fildişi Sahilli savunma oyuncusu 2016'da 30 milyon sterlin karşılığında Manchester United'ın yolunu tuttu.
Eric Bailly, 6 sezonda toplam 113 maça çıktığı Manchester temsilcisiyle birer kez UEFA Avrupa Ligi, İngiltere Lig Kupası ve Community Shield şampiyonlukları yaşadı.