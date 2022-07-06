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    Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka kimdir? Hangi takımlarda oynadı?

    Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka sosyal medyada en çok aratılan isimler arasına girdi.İşte Jackson Muleka'nın merak edilen kariyeri ..
    • 06.07.2022 - 16:33
    • Güncelleme : 06.07.2022 - 16:47
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    Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka kimdir? Hangi takımlarda oynadı?

    Beşiktaş transferlerine hız kesmeden devam ediyor.Hollandalı golcü Wout Weghorst transferini açıklayan Beşiktaş başka bir forvet oyuncusu olan Jackson Muleka transferinde de mutlu sona ulaştı.

    Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de fırtınalar estiren Jackson Muleka bütün dikkatleri üstüne çekmeyi başarmıştı.Muleka devre arası geldiği Kasımpaşa'da çıktığı 14 resmi maçta 12 gol 4 asist ile müthiş bir katkı sağladı.

    Beşiktaş ın yeni transferi Jackson Muleka kimdir? Hangi takımlarda oynadı? #1

    İsmi sosyal medyada sıkça konuşulan Muleka'nın kaç yaşında ve nereli olduğu gibi birçok soru merak edilmeye başladı.Peki kimdir Jackson Muleka işte cevabı..

    Jackson Muleka kimdir?

    Muleka 4 Ekim 1999 yılında Demokratik Kongo'nun Lubumbashi kentinde dünyaya geldi.22 yaşındaki forvet oyuncusu futbola 2017 yılında Ecofoot Katumbi takımının altyapısında başladı.

    Muleka 2019 yılında ülkesinin takımlarından TP Mazembe'ye transfer oldu.Burada 15 maçta 9 gol atan oyuncu 2020'de Belçika'nın Standart Liege takımına transfer oldu.

    Beşiktaş ın yeni transferi Jackson Muleka kimdir? Hangi takımlarda oynadı? #2

    Burada yaklaşık 2 sezon oynayan futbolcu geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa'ya kiralık olarak transfer oldu.

    Muleka yeni sezonda Beşiktaş forması giyecek..


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