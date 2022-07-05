Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst kimdir? İşte kariyeri

Wout Weghorst'un kariyeri ve performansı büyük merak konusu oldu.Peki Wout Weghorst kimdir,kaç yaşında ve nereli? İşte tüm merak edilenler..

Beşiktaş transfer sezonunun başından beri kadrosuna katmak istediği Wout Weghorst transferinde mutlu sona ulaştı.

Geçtiğimiz sezon forvet hattında sıkıntı yaşayan Beşiktaş yönetimi bu sene ince eleyip sık dokuyarak nokta transferler yapmak için kolları sıvamıştı.Wout Weghorst transferini bitiren siyah beyazlılar istediğini aldı.

Taraftarların yoğun ilgi ile takip ettiği Wout Weghorst büyük merak uyandırdı.İşte Weghorst'un hayatı ve kariyeri..

Wout Weghorst kimdir?

7 Ağustos 1992 yılında Hollanda'da dünyaya gelen Weghorst futbola Deto takımının altyapısında başladı.Buradan Williem 2 takımının altyapısına transfer olan oyuncu burada A takım seviyesinde forma giyemeden Emmen takımına transfer oldu.

Emmen'de 2 sene forma giyen forvet oyuncusu çıktığı 67 maçta 21 gol atmayı başardı.Emmen'den 2014 yılında Heracles takımına transfer olan Weghorst burada oynadığı 73 resmi maçta 24 gollük bir katkı sağladı.Gösterdiği başarılı performans ile AZ Alkmaar'a transfer oldu.

AZ Alkmaar ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Weghorst ikinci sezonunda 37 maçta 27 gol atarak Hollanda milli takımına çağrılma başarısı gösterdi

2018 yılında Bundesliga takımlarından Wolfsburg'a transfer olan Hollandalı forvet burada 4 sene forma giydikten sonra son olarak Premier Lig ekibi Burnley'e transfer olmuştur..

Yeni sezonda Beşiktaş'ın gol yükünü sırtlayacak olan Wout Weghorst'un performansı şimdiden büyük merak uyandırdı.