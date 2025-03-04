Beşiktaş'ın yenilenen arması İngiliz basınının gündeminde

Türkiye'nin en köklü spor kulüplerinden Beşiktaş, 122. kuruluş yılını kutluyor.
1903'te kurulan ve günümüzde 15 branşta faaliyet gösteren siyah-beyazlılar, armasında bir değişikliğe gitti.
Beşiktaş Kulübü, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla kulüp armasının yenilendiğini duyurdu.
LOGODA TASARIMDA BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI
Armada Türk bayrağı büyütüldü ve Türk bayrağındaki kırmızı renk, resmi Türk bayrağındaki kırmızı renkle aynı tona getirildi.
Armanın dış hattındaki siyah kontür kalınlaştırılırken; "B", "J", "K" harflerinin aynı boyuta ve "1", "9", "0", "3" rakamlarının aynı kalınlığa getirildiği belirtildi.
İNGİLİZ BASINI ARADAKİ FARKLARI BULMAKTA ZORLANDI
Beşiktaş'ın armasında değişikliğe gitmesi ise İngiliz basınından The Sun'ın dikkatini çekti.
The Sun konuya ilişkin haberi, "Beşiktaş'ın yeni kulüp armasındaki farklılıkları görebiliyorsanız, şahin gözlere sahipsiniz demektir" başlığıyla verdi.
Haberde, Beşiktaş'ın logosundaki değişikliklerin fark edilmekte zorlanıldığı aktarıldı.
Yine haberde logoya ilişkin detayların yer aldığı görüldü.
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