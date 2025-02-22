Beşiktaş'ın yenilmezlik serisi 8 maça yükseldi

İHA

Beşiktaş, Süper Lig’in 25. haftasında konuk olduğu Eyüspor’u 3-1 yendi.

Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle ligdeki yenilmezlik serisini de sürdürdü.

Beşiktaş, son 8 Süper Lig mücadelesinde de yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 4 beraberlik alan siyah-beyazlılar, 4 kez de galip geldi.

BEŞİKTAŞ'IN DEPLASMAN KARNESİ

Söz konusu 8 müsabakanın 4’ünü dış sahada oynayan siyah-beyazlılar, 2’şer galibiyet ve beraberlik çıkardı.

Bu süreçte Rizespor ve Antalyaspor maçlarından 1’er puan elde eden Beşiktaş, Sivasspor ile Eyüpspor karşılaşmalarından ise 3’er puanla ayrıldı.