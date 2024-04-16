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Beşiktaş'la adı anılan Qurban Qurbanov için açıklama geldi

Beşiktaş'la adı anılan Qurban Qurbanov için açıklama geldi Yerli ve yabancı birçok teknik adamın ismi Beşiktaş ile anılırken bunlardan biri de Qarabağ FK'da görev yapan Qurban Qurbanov oldu. Qarabağ FK, konuyla ilgili açıklama yaptı.