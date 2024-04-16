Beşiktaş'la adı anılan Qurban Qurbanov için açıklama geldi

Son olarak teknik direktörlük görevine Fernando Santos'u getiren Beşiktaş, Samsunspor karşısında alınan 1-1'lik beraberliğin ardından tecrübeli teknik adamla yollarını ayırmıştı.
Santos'un ayrılığının ardından birçok isim gündeme geldi. Bu isimlerden biri de Azerbaycan'ın güçlü ekibi Qarabağ FK'nın teknik direktörü Qurban Qurbanov...
Qurbanov iddiaları yine gündemde
2008 yılından beri Qarabag FK'yı çalıştıran Qurban Qurbanov'un ismi, Fernando Santos'tan önce de Beşiktaş ile anılmıştı.
Portekizli teknik adamla yollarını ayıran siyah-beyazlıların, 52 yaşındaki başarılı çalıştırıcıyı bir kez daha gündemine aldığı iddia edilmişti.
Karabağ'dan açıklama geldi
FK Karabağ Basın Sözcüsü Anar Haciyev, konuyla alakalı olarak Fanatik'e açıklama yaptı.
Haciyev, "Hocamızın Beşiktaş Kulübü'ne teknik direktör olacağı haberleri Azerbaycan medyasında da sürekli yayınlanıyor. Bu konuyla ilgili olarak resmi veya gayriresmi kulübümüzün hiçbir bilgisi yoktur. Çıkan haberler asılsızdır. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir basın toplantısında hocamız da kariyerini Qarabag FK'da devam ettirmek isteğini dile getirmiştir." ifadelerini kullandı.
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