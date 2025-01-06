Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, teknik direktörlük için Sergen Yalçın ile görüştü.

Görüşmeden anlaşma çıkmadı.

Yalçın, görevi neden kabul etmediğini anlattı.

"ŞU ANDA DÜŞÜNMEM GEREKEN TEK ŞEY AİLEM"

Tecrübeli teknik adamın açıklamaları:

Başkanla görüştük. Çok konsantre olamayacağımı söyledim. Ailem var. Sağlık sorunları var. Bu iş konsantrasyon isteyen bir iş. Başkan da sağ olsun, anlayışla karşıladı. Maalesef bu dönem için faydalı olamayacağımı söyledim. Çok konsantre olamayacağımı söyledim. Benim Serdal Adalı'yla aram iyidir. Kendisine takımla alakalı bir şeyler de söyledim. O da bana söyledi. İstişare ettik.



Ben kimseyi bekletmedim. Kardeşim 2 senedir tedavi görüyor. Zor bir tedavi geçiriyor. Yılbaşında burada yoktum, tatildeydim. Yılbaşından 2 gün sonra bir anda ambulansla hastaneye kaldırdık. Yoğun bakıma aldılar. Hayati tehlikesi vardı. Apar topar geldim zaten. Kimseye de hesap verecek değilim. Sadece insanlar bilsin diye söylüyorum. Aile her şeyden önemlidir. Bu kadar sıkıntılı bir süreç olmasaydı durum farkı olabilirdi. Şu anda düşünmem gereken tek şey ailem. Şu anda kafayı başka yere kaydırmam çok zor. İnşallah kardeşim toparlar.