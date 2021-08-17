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    Beşiktaş'la anlaşan Michy Batshuayi İstanbul'da

    Beşiktaş'la anlaşan Michy Batshuayi İstanbul'da

    Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Belçikalı golcü oyuncu Michy Batshuayi İstanbul'a geldi.
    • İHA
    • 17.08.2021 - 01:27
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 02:07
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    Beşiktaş'ın Chelsea'den kiralık olarak 1 yıllığına kadrosuna kattığı Belçikalı golcü Michy Batshuayi'yi taşıyan uçak İstanbul'a indi.

    İstanbul'a gelen golcü futbolcuyu, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde yaklaşık 500 taraftar karşıladı.

    TARAFTARI SELAMLADI

    Pasaport işlemlerinin ardından terminalden çıkan Batshuayi, kendisine tezahüratlarda bulunan taraftarları selamladı ve Beşiktaş Kulübü'nün görevlileriyle birlikte araca binerek alandan ayrıldı.

    Yarın sağlık kontrolünden geçecek olan yıldız golcü, ardından kendisini siyah-beyazlı ekibe dahil edecek olan imzayı atacak.

    Beşiktaş'la anlaşan Michy Batshuayi İstanbul'da VİDEO

     

    Beşiktaş la anlaşan Michy Batshuayi İstanbul da #1

    Beşiktaş la anlaşan Michy Batshuayi İstanbul da #2

    Beşiktaş la anlaşan Michy Batshuayi İstanbul da #3

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