Beşiktaşlı Alperen Şengün NBA radarında

Beşiktaş Icrypex'in genç oyuncusu Alperen Şengün'ün, Bleacher Report'un 2021 NBA Draft tahminleri listesinde Milwaukee Bucks'a gideceği öngörüldü.

Henüz 18 yaşında olmasına rağmen Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla NBA kulüplerinin radarına giren Alperen Şengün için flaş bir iddia gündeme geldi.

14. BASAMAKTA YER VERİLDİ

ABD'nin basınının önde gelen kuruluşlarından ESPN, 2021 yılında NBA draftlarına girecek muhtemel isimlerle ilgili listesinde güncelleme yaptı. Beşiktaş Icrypex'in genç yıldızı Alperen Şengün'e, listenin 14. basamağında yer verildi.

18 yaşındaki oyuncu için Bleacher Report'ta yapılan yorumlarda, şu ifadeler yer aldı:

Alperen Şengün bu sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde 19.5 sayı, 10.1 ribaunt, 2.1 asist ve 1.9 blok ortalamalarıyla mücadele ediyor.



