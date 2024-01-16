Beşiktaşlı Amir Hadziahmetovic ameliyat oldu Fatih Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve sezonu kapattığı öğrenilen Amir Hadziahmetovic'in ameliyat olduğu öğrenildi.

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Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic, sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Sezonu kapatan Boşnak futbolcu, bugün ameliyat oldu.

Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol A Takımımızın Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakanın 15. dakikasında geçirdiği rotasyonel travma sonrası sol diz ön çapraz bağ yaralanması tespit edilen oyuncumuz Amir Hadziahmetovic ameliyat oldu.



Sponsor hastanemizde Prof Dr. Alper Kaya ve Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından gerçekleştirilen operasyonda oyuncumuza artroskopik ön çapraz bağ ve ALL rekonstrüksiyonu uygulandı.



Amir Hadziahmetovic’in rehabilitasyon sürecine en kısa zamanda başlanacaktır.

6 ay yok

TRT Spor'da yer alan habere göre; oyuncunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı da belli oldu.

Bosna Hersekli futbolcunun, en az 6 ay forma giyemeyeceği ve sezonu kapattığı öğrenildi.