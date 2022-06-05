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    Beşiktaşlı Douglas, müteahhit olmaya karar verdi

    Beşiktaşlı Douglas, müteahhit olmaya karar verdi

    Beşiktaş'ın Sivasspor'dan kadrosuna kattığı ancak siyah-beyazlılarda tarihin en büyük fiyaskoları arasına adını yazdıran Douglas, futbolculuğu bırakarak inşaat sektörüne girmeyi istiyor.
    • 05.06.2022 - 14:30
    • Güncelleme : 05.06.2022 - 14:34
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    Barcelona'dan kiralık olarak gittiği Demir Grup Sivasspor'da başarılı bir sezon geçiren Douglas, serbest kaldığı 2019 yılında Beşiktaş'a transfer oldu. O dönem için 'Tam isabet' denilen Douglas, gerek sakatlık gerekse formsuzluk yüzünden Kartal'da forma şansı bulamadı.

    İlk sezonunda forma giymeyen tecrübeli futbolcu son iki sezonda ise kadro dışıydı. Beşiktaş formasını toplam 454 dakika giyen Douglas'ın siyah-beyazlılara maliyeti 3 milyon 900 bin euro oldu.

    Beşiktaşlı Douglas, müteahhit olmaya karar verdi #1

    Dakikada 8 bin 590 euro kazandı

    Bunun 1.5 milyon eurosu imza parası olarak ödenirken, her bir sezon için de 800 bin euro ücret ödendi. 31 yaşında olan sağ bekin 1 dakikasının maliyeti 8 bin 590 euroya geldi.

    Sadece 3 maçta 90 dakika sahada kalabilen Douglas, skora da doğrudan herhangi bir katkı yapamadı. Brezilya'ya dönecek olan Douglas'ın yapacağı meslek ise büyük şaşkınlık yaşattı.

    Beşiktaşlı Douglas, müteahhit olmaya karar verdi #2

    Müteahhitlik yapacak

    Siyah-beyazlılardan 3.9 milyon euro kazanan Brezilyalı futbolcunun inşaat sektörüne gireceği ve müteahhitlik yapacağı belirtildi.

    Beşiktaşlı Douglas, müteahhit olmaya karar verdi #3


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