Beşiktaşlı Emirhan Topçu'nun babası 45 yaşında şampiyonluk sevinci yaşadı

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Rize Süper Amatör Lig ekiplerinden Güneysuspor, geçtiğimiz pazar günü sahasında ağırladığı lider Fındıklı 1974 Spor'u mağlup ederek Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükseldi.

Bu sonuçla birlikte 1990'da kurulan Güneysuspor, tarihinde ilk kez BAL'a yükselme başarısı göstermiş oldu.

Güneysu İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini Kadirhan Papaker ve Mehmet Mollayakupoğlu attı.

BEŞİKTAŞLI EMİRHAN'IN BABASI DA FUTBOLCU ÇIKTI

Konuk ekip Fındıklı'nın tek golü de Atakan Hacıoğlu'ndan geldi.

Karşılaşmada skordan çok sahada olan bir isim dikkat çekti.

Güneysuspor'un kaptanlığını, Beşiktaş forması giyen Emirhan Topçu'nun babası Yusuf Topçu'nun yaptığı ortaya çıktı.

"TÜRK FUTBOLUNA BİR EVLAT YETİŞTİRDİM"

Oğlu Emirhan Topçu gibi savunmada oynayan baba Yusuf Topçu, şampiyonluk maçının ardından yaptığı açıklamada, "Güneysuluyum. Hep dışarıda futbol oynadım. Profesyonel hayatım dışarıda geçti. İlk defa Güneysu'da oynuyorum, şampiyonluk da bana nasip oldu. Hiç umudumuzu kesmedik. Türk futboluna bir evlat yetiştirdim. Ben de bu şampiyonluğu Türk futboluna hediye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Geleceğiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Topçu, emekliliğiyle ilgili esprili bir şekilde, "Bırakırlarsa beni bırakacağım. Bırakmıyorlar beni." şeklinde konuştu.