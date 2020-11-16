Beşiktaşlı Francisco Montero baba oldu

Beşiktaş'ın İspanyol oyuncusu Montero'nun, bir kız çocuğu dünyaya geldi. Kızına Antonella ismini veren Montero, eşi ve minik kızının fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Francisco Montero ve eşi Marta Bermudez'in, kız çocukları dünyaya geldi. Çift, kızlarına Antonella adını verdi.

BEŞİKTAŞ'TAN TEBRİK MESAJI

Siyah-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Francisco Montero’nun eşi Marta Bermudez, bu sabah Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde bir kız bebek dünyaya getirdi. Çift, bebeklerine Antonella ismini verdi. Francisco Montero ile Marta Bermudez’i tebrik eder, Antonella bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." ifadelerine yer verildi.











