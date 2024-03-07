Beşiktaşlı futbolcu Al Musrati baba oldu

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Beşiktaş'ın devre arasında 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Portekiz ekibi Braga'dan kadrosuna kattığı Al Musrati, büyük bir sevinç yaşadı.
Karısının doğumu nedeniyle geçtiğimiz gün yapılan idmanda yer almayan ve Portekiz'e giden orta saha oyuncusunun bir erkek çocuğu oldu.
"Sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi"
Siyah-beyazlıların internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
Futbol A Takımımızın oyuncusu Al Musrati'nin Yousif ismini verdiği bebeği bugün sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Al Musrati ile eşine doğan çocuklarıyla birlikte sağlıklı, mutlu ve uzun bir ömür dileriz.
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