Beşiktaşlı futbolcu Al Musrati baba oldu Beşiktaş Futbol Takımı'nın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Al Musrati baba oldu.

ensonhaber.com

Beşiktaş'ın devre arasında 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Portekiz ekibi Braga'dan kadrosuna kattığı Al Musrati, büyük bir sevinç yaşadı.

Karısının doğumu nedeniyle geçtiğimiz gün yapılan idmanda yer almayan ve Portekiz'e giden orta saha oyuncusunun bir erkek çocuğu oldu.

"Sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi"

Siyah-beyazlıların internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeler yer aldı: