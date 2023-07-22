Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, saldırıya uğradı Trafik magandalarının saldırısına uğrayan Beşiktaş'ın genç stoperi Emrecan Uzunhan'ın Hamstring kasları yırtıldı. Uzunhan'ın 6 ay sahalardan uzak kalabileceği öğrenildi.

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Beşiktaş'ın genç futbolcularından Emrecan Uzunhan, Bakırköy'de bir benzin istasyonu yakınında ufak çaplı bir trafik kazasına karıştı.

Genç futbolcu ve kazaya karışan diğer kişiler, polisin olay yerine gelmesini beklediler.

Hamstring kasları yırtıldı

Polis ekipleri olay yerine gelirken, isimleri henüz öğrenilemeyen şahıslar, Emrecan Uzunhan'ı darbetti. Emrecan'ın belinden tutup çekerek hırpaladılar.

Uğradığı darp sonrası hastaneye giden oyuncunun, ilk tespitlere göre hamstring kaslarında yırtılma meydana geldi.

6 ay sahalardan uzak kalabilir

Emrecan Uzunhan'ın saldırı sonucunda kaslarındaki yırdılma nedeniyle yarın Acıbadem Hastanesi'nde ameliyat olacağı öğrenildi. Oyuncunun 4 ila 6 ay arasında sahalardan uzak kalabileceği öğrenildi.

2 milyon Euro'ya İstanbulspor'dan alınmıştı

Geçen sezon İstanbulspor'dan 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında alınan Emrecan Uzunhan, siyah beyazlıların geleceğe dönük yatırım yaptığı oyunculardan biri olarak görülüyordu.

Geçen sezon 6 maçta oynadı

Geçen sezon uzun süreli sakatlık da yaşayan 22 yaşındaki stoper Emrecan Uzunhan, siyah beyazlı formayla 6 maçta sahaya çıktı ve 1 asiste imza koydu. Emrecan Uzunhan, Beşiktaş'ın 27 Temmuz'da UEFA Konferans Ligi 2. ön elemede Tirana ile oynayacağı maçın geniş kadrosuna alınmıştı.

Hamstring kas grubu nedir

uyluk kısmının arka tarafında bulunan Biceps Femoris, Semitendinosus ve Semimembranosus kaslarını oluşturur. Bu kaslar, uyluk bölgesinin arka kısmı kasları ya da ischiocrural kaslar şeklinde de isimlendirilir ancak genellikle bu kas grubuna hamstringler denilmektedir.