Beşiktaşlı futbolcular battaniyeye sarıldı

İHA

Süper Lig’in 23. haftasında Sivasspor, Beşiktaş’ı ağırladı.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda hava sıcaklığı sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldü.

Oynanan müsabakada ise konuk takım siyah-beyazlıların futbolcuları zor anlar yaşadı.

OYUNCULAR, BATTANİYELERE SARILDI

Yedek kulübesinde oturan Beşiktaşlı futbolcular battaniyelere sarılarak soğuktan korundu.

Siyah-beyazlı oyuncuların bu halleri ise sosyal medyada gündem oldu.

SOLSKJAER, SICAK İÇECEK İÇTİ

Diğer yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer’in de maç esnasında sıcak içecek içtiği görüldü.