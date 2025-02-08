Beşiktaşlı futbolcular battaniyeye sarıldı

İHA
Süper Lig’in 23. haftasında Sivasspor, Beşiktaş’ı ağırladı.
Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda hava sıcaklığı sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldü.
Oynanan müsabakada ise konuk takım siyah-beyazlıların futbolcuları zor anlar yaşadı.
OYUNCULAR, BATTANİYELERE SARILDI
Yedek kulübesinde oturan Beşiktaşlı futbolcular battaniyelere sarılarak soğuktan korundu.
Siyah-beyazlı oyuncuların bu halleri ise sosyal medyada gündem oldu.
SOLSKJAER, SICAK İÇECEK İÇTİ
Diğer yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer’in de maç esnasında sıcak içecek içtiği görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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