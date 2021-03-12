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- Beşiktaşlı futbolcular galibiyeti Sergen Yalçın'a armağan etti
Beşiktaşlı futbolcular galibiyeti Sergen Yalçın'a armağan etti
Süper Lig'de Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'i 3-2 yenerken maç sonunda siyah-beyazlı futbolcular 3 puanı cezalı olduğu için tribünde olan Sergen Yalçın'ın bulunduğu bölgeye giderek kutladı.
- Haber Merkezi
- 12.03.2021 - 21:26
- Güncelleme : 12.03.2021 - 21:31
Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir'i 3-2 yenen Beşiktaş'ta maç sonrasında adeta şampiyonluk havası vardı.
GALİBİYETİ SERGEN YALÇIN'A ARMAĞAN ETTİLER
Siyah-beyazlı futbolcular bitiş düdüğünün ardından Başakşehir maçında cezalı olduğu için locada maçı takip eden Sergen Yalçın'ın bulunduğu bölgeye giderek 3 puanı kutladı.
Liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ta gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde sahada yer alacak.