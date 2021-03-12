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Beşiktaşlı futbolcular galibiyeti Sergen Yalçın'a armağan etti

Beşiktaşlı futbolcular galibiyeti Sergen Yalçın'a armağan etti

Süper Lig'de Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'i 3-2 yenerken maç sonunda siyah-beyazlı futbolcular 3 puanı cezalı olduğu için tribünde olan Sergen Yalçın'ın bulunduğu bölgeye giderek kutladı.