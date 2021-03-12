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    Beşiktaşlı futbolcular galibiyeti Sergen Yalçın'a armağan etti

    Beşiktaşlı futbolcular galibiyeti Sergen Yalçın'a armağan etti

    Süper Lig'de Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'i 3-2 yenerken maç sonunda siyah-beyazlı futbolcular 3 puanı cezalı olduğu için tribünde olan Sergen Yalçın'ın bulunduğu bölgeye giderek kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 12.03.2021 - 21:26
    • Güncelleme : 12.03.2021 - 21:31
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    Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir'i 3-2 yenen Beşiktaş'ta maç sonrasında adeta şampiyonluk havası vardı.

    GALİBİYETİ SERGEN YALÇIN'A ARMAĞAN ETTİLER

    Siyah-beyazlı futbolcular bitiş düdüğünün ardından Başakşehir maçında cezalı olduğu için locada maçı takip eden Sergen Yalçın'ın bulunduğu bölgeye giderek 3 puanı kutladı.

    Liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ta gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde sahada yer alacak.

    Beşiktaşlı futbolcular galibiyeti Sergen Yalçın a armağan etti #1

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