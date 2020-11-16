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    Beşiktaşlı futbolcular koronavirüs testine sokuldu

    Beşiktaş Kulübü, koronavirüse yakalanan 8 ismin dışındaki futbolculara yapılan testlerde, herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2020 - 17:30
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 17:44
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    Beşiktaşlı futbolcular koronavirüs testine sokuldu

    Beşiktaş, koronavirüse yakalanan futbolcular ve milli takımlara giden isimlerden geriye kalan oyuncularla Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

    Bugün tüm futbolcuları koronavirüs testine sokan siyah-beyazlılarda korkulan olmadı.

    Beşiktaş Kulübü, yapılan testlerde herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

    Açıklama şu şekilde:

    YENİ VAKAYA RASTLANMADI

    "Teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde görevli idari personelimize bugün Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde, herhangi bir yeni vakaya rastlanmadığını kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

    Beşiktaş JK

    Beşiktaşlı futbolcular koronavirüs testine sokuldu #1

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