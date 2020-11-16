Beşiktaşlı futbolcular koronavirüs testine sokuldu

Beşiktaş Kulübü, koronavirüse yakalanan 8 ismin dışındaki futbolculara yapılan testlerde, herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Beşiktaş, koronavirüse yakalanan futbolcular ve milli takımlara giden isimlerden geriye kalan oyuncularla Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Bugün tüm futbolcuları koronavirüs testine sokan siyah-beyazlılarda korkulan olmadı.

Beşiktaş Kulübü, yapılan testlerde herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Açıklama şu şekilde:

YENİ VAKAYA RASTLANMADI

"Teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde görevli idari personelimize bugün Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde, herhangi bir yeni vakaya rastlanmadığını kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Beşiktaş JK