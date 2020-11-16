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- Beşiktaşlı futbolcular koronavirüs testine sokuldu
Beşiktaşlı futbolcular koronavirüs testine sokuldu
Beşiktaş Kulübü, koronavirüse yakalanan 8 ismin dışındaki futbolculara yapılan testlerde, herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 16.11.2020 - 17:30
- Güncelleme : 16.11.2020 - 17:44
Beşiktaş, koronavirüse yakalanan futbolcular ve milli takımlara giden isimlerden geriye kalan oyuncularla Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Bugün tüm futbolcuları koronavirüs testine sokan siyah-beyazlılarda korkulan olmadı.
Beşiktaş Kulübü, yapılan testlerde herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.
Açıklama şu şekilde:
YENİ VAKAYA RASTLANMADI
"Teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde görevli idari personelimize bugün Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde, herhangi bir yeni vakaya rastlanmadığını kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
Beşiktaş JK