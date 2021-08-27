Beşiktaşlı futbolcular kura çekimini beraber takip etti

Beşiktaşlı futbolcular kura çekimini beraber takip etti

Beşiktaşlı oyuncuların, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimini takip ettiği sıradaki heyecanları, resmi sosyal medya hesabından yayınlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonunun grup kura çekimleri sona erdi.

Temsilcimiz Beşiktaş'ın da rakipleri açıklandı.

Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'na düşen siyah beyazlıların rakipleri, Borussia Dortmund, Ajax ve Sporting oldu.

"O AN"

Kuraların çekildiği sırada Beşiktaşlı oyucularının heyecanı sosyal medya hesabından 'O an! BJK Nevzat Demir Tesisleri' notu düşülerek paylaşıldı.

Rosier'in verdiği tepki ise eğlenceli anlara neden oldu.



