Euro
9.8677
-0.14%
Dolar
8.3931
0.06%
Altın
484.62
0.31%
Borsa
1.449
0%
Bitcoin
398.395
-3.29%
EXEN Coin
26.19
1.66%
25ºC
İstanbul
Açık 25 C

    Beşiktaşlı futbolcular kura çekimini beraber takip etti

    Beşiktaşlı oyuncuların, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimini takip ettiği sıradaki heyecanları, resmi sosyal medya hesabından yayınlandı.
    • Haber Merkezi
    • 27.08.2021 - 05:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaşlı futbolcular kura çekimini beraber takip etti

    UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonunun grup kura çekimleri sona erdi.

    Temsilcimiz Beşiktaş'ın da rakipleri açıklandı.

    Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'na düşen siyah beyazlıların rakipleri, Borussia Dortmund, Ajax ve Sporting oldu.

    "O AN"

    Kuraların çekildiği sırada Beşiktaşlı oyucularının heyecanı sosyal medya hesabından 'O an! BJK Nevzat Demir Tesisleri' notu düşülerek paylaşıldı.

    Rosier'in verdiği tepki ise eğlenceli anlara neden oldu.

    Beşiktaşlı futbolcular kura çekimini beraber takip etti #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir