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- Beşiktaşlı futbolculara saldıran şahıs için iddianame hazırlandı
Beşiktaşlı futbolculara saldıran şahıs için iddianame hazırlandı
Ankaragücü - Beşiktaş maçının bitiminde sahaya atlayan kişi hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
- 06.09.2022 - 11:49
- Güncelleme : 06.09.2022 - 11:56
Beşiktaşlı futbolculara tekmeli saldırıda bulunan Berkay Ö. hakkında, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemi ile iddianame düzenlendi.
Sahaya giren ve Beşiktaşlı futbolculara saldıran B.Ö, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Saldırgan serbest bırakıldı
Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren B.Ö, tutuklanması talebiyle Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe sorgulanan B.Ö, "haftada bir kez kollukta imza atma" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.