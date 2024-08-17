Beşiktaşlı futbolculardan Baran Alp Vardar’a destek Beşiktaşlı futbolcular, kanser teşhisi konulan Baran Alp Vardar’a moral verdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

1. Lig ekibi İstanbulspor, yaptığı açıklamayla futbolcusu Baran Alp Vardar'a kanser teşhisi konulduğunu duyurmuştu.

Beşiktaşlı futbolcular ise, İstanbulspor’un 19 yaşındaki futbolcusu Baran Alp Vardar’a kanser teşhisi konulmasının ardından desteklerini iletti.

ANLAMLI HAREKET

Siyah-beyazlı kulübün yayınladığı videoda, futbolcuların Vardar ile gerçekleştirdiği samimi sohbet, futbolseverler tarafından büyük takdir topladı.

GOL SEVİNCİ PAYLAŞILMIŞTI

Öte yandan, TFF 1. Lig’in ilk haftasında İstanbulspor, sahasında konuk ettiği Manisa FK’yi 3-2 mağlup etmişti. Maçın en duygusal anı ise İstanbulspor’un 3. golünden sonra yaşanmıştı. Takım, bu golü kanser tedavisi gören 19 yaşındaki futbolcusu Baran Alp Vardar’ı maç anında görüntülü arayarak kutlamıştı.