Beşiktaşlı Josef de Souza, PFDK'ye sevk edildi

Beşiktaş forması giyen Brezilyalı orta saha Josef de Souza, Ankaragücü maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Süper Lig'in 5'inci haftasında Beşiktaş ile Ankaragücü karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlı ekip, deplasmandan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Öte yandan maçın bitimiyle Ankaragücü tribününden bir taraftar, sahaya atlayarak Beşiktaşlı oyunculara uçan tekme attı.

Brezilyalı taraftarı itip olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı

Yaşanan olaya Beşiktaşlı Josef de Souza da müdahale etti. Josef de Souza, taraftarı itip olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı ve kırmızı kart gördü.

Josef de Souza PFDK'ye sevk edildi

Bunu üzerine Türkiye Futbol Federasyonu, Brezilyalı orta sahanın PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcunun sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle kurula sevk edildiği belirtildi.



Açıklamada ise şu ifadeler yer verildi:

"Beşiktaş Kulübü futbolcusu Josef de Souza Dias'ın 04.09.2022 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 05.09.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."