N'Koudou: Galatasaraylı futbolculara güldük

Beşiktaş’ın Fransız Futbolcusu Kevin N’Koudou, Galatasaray maçı sonrası rakip futbolcuların soyunma odasında sevinç çığlıkları atmalarına güldüklerini söyledi.

Fransız kanat oyuncusu Kevin N’Koudou, Beşiktaş’ın bu sezon şampiyonluğu hak ettiğini ve Şampiyonlar Ligi’ne layık bir oyun sergilediğini düşündüğünü de sözlerine ekledi.

Sergen Yalçın’ın oyuncuları şampiyonluğa inandırdığını dile getiren N’Koudou, “Şampiyonluk hayal değildi. Sezon başında teknik direktörümüz Sergen Yalçın bizi inandırdı. Ligin ilk yarısında aldığımız mağlubiyetlere rağmen teknik direktörümüz Sergen Yalçın hiç tepki göstermedi ve ‘Yolumuz uzun, dikkat edin kendinize’ diyerek moral verdi.

"SANKİ ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASINI KAZANDILAR"

Şampiyonluğun en kritik maçı Galatasaray karşılaşmasıydı. Karagümrük gibi Galatasaraylı oyuncuların soyunma odalarındaki sevinç çığlıklarına güldük! Sanki Şampiyonlar Ligi kupası kazandılar. Onlar da sevinecek. Ama ‘Biz lig bitmeden, bitmez’ dedik.” ifadelerini kullandı.

“BANA SAHADA LAZIMSINIZ”

Teknik ekibin takıma baskı uygulamadığını aksine rahatlattığını dile getiren N’Koudou, “Ramazan nedeniyle birçok maça oruçlu çıktım. Teknik heyet karışmıyor. Aksine moral veriyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’ı diğer teknik direktörlerden ayıran özellik; futbolcuları özgür bırakması, eski teknik adamlar cep telefonu ve yemek saatini askeri kamp uygulaması yapardı.

Sergen Hoca ‘Bana sahada lazımsınız’ diyerek bize güvenini gösterdi. Takımda Sergen Yalçın kadar en önemli isim Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ’dı. Yapıcı ve sürekli destek veren, şampiyonluğa inanmış insan.” dedi.

“ÜZÜLME, BİZ PENALTIYA ALIŞIK DEĞİLİZ”

Ankaragücü karşılaşmasında kaçırdığı penaltı ile ilgili olarak Fransız futbolcu, “Ankaragücü karşısında kaçırdığım penaltıda dünyalar başıma yıkıldı. 17 maç sonra penaltı kazanmışız. O sırada herkes penaltı atmak istedi. İçimden geldi. Topu ben kaptım.

Teknik direktörümüz Sergen Yalçın maçtan sonra 'Üzülme, Beşiktaş olarak penaltıya alışık değiliz, alışacağız’ diyerek moral verdi ve daha çok çalışmamı söyledi.” açıklamasında bulundu.

Sözlerinin devamında tribünlerin boş olmasına değinen Kevin,“Taraftar coşkusu bizleri daha çok etkiliyor. Vodafone Park’ta taraftar fark ettiriyor. Bizlere özgüven aşılıyor. Onlar olmadan antrenman maçı gibi.” dedi.

“TÜRKİYE’DE LARIN, AVRUPA’DA BURAK YILMAZ”

25 yaşındaki futbolcu, “Türkiye’nin en iyi golcüsü şu anda Larin, Avrupa’da Burak. İstanbul’a aşığım. Nereye gitsem ilgi görüyorum. Ayasofya Camii’ne hayran kaldım. Topkapı Sarayı, Arkeoloji Müzesi mucize tasarım.” ifadesini kullandı.

Hürriyet’e verdiği röportajda son olarak N’Koudou, “Hedef Şampiyonlar Ligi... Süper Lig’de yakaladığımız istikrarın üstüne koyarak yolumuza devam etmeliyiz. Sergen Yalçın ve ekibi sayesinde özellikle bu sezon muhteşem oynadık. Şampiyonlar Ligi’ne layık bir futbol ile şampiyon olduk.” dedi.

Bu sezon ligde 32 maça çıkan N’Koudou bu maçlarda 8 gol, 4 asist ile oynadı. Lig genelinde performansı eleştirilen futbolcu, ligin son bölümünde performansında gözle görünür bir artış gerçekleştirdi.