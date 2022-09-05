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    Beşiktaşlı Oğuzhan Akgün kimdir, kaç yaşında?

    Ankaragücü-Beşiktaş maçında rakip kulübeye küfür ettiği iddia edilen siyah-beyazlı futbolcu Oğuzhan Akgün'ün nereli ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Oğuzhan Akgün kimdir? cevabı haberimizde.
    • 05.09.2022 - 00:33
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 00:37
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    Beşiktaşlı Oğuzhan Akgün kimdir, kaç yaşında?

    Ankaragücü-Beşiktaş maçının ardından sahaya giren bir taraftar Cenk Tosun ve Salih Uçan'a uçan tekme ile saldırırken olaylar kısa süre içerisinde yatıştırıldı.

    Maç sonu yapılan açıklamalarda Ankaragücü cephesinden "Olayları Oğuzhan Akgün başlattı" şeklinde bir savunma geldi.

    Kulüp başkanı Faruk Koca, "Beşiktaşlı Oğuzhan Akgün maç sonu bize küfür etti. Birçok kişi şahit. Yayıncı kuruluşa da sordular. Yedek kulübesine ve hocaya küfür etti." ifadelerini kullanırken teknik direktör Ömer Erdoğan ise "Maçın sonunda tatsız olaylar yaşandı. Bunun başlangıcı Oğuzhan Akgün'ün kulübemize ve taraftarımıza küfür ederek tahrik etmesi. Çok ciddi şekilde beni üzdü." dedi.

    Beşiktaşlı Oğuzhan Akgün kimdir, kaç yaşında? #1

    Oğuzhan Akgün kimdir?

    Oğuzhan Akgün'ün adını ilk kez duyan bazı futbolseverler ise genç futbolcuyu merak etti. Peki Oğuzhan Akgün kimdir? Cevabı haberimizde.

    Oğuzhan Akgün, 13 Temmuz 2001 tarihinde Kocaeli'de dünyaya geldi. Futbola 2013 yılında Beşiktaş altyapısında başlayan futbolcu, siyah-beyazlılarda U16, U17, U19 ve U21 formalarını terletti. Asıl mevkisi sol kanat olan ve sağ kanat ile forvette de oynayabilen 20 yaşındaki futbolcu; İstanbulspor, Altınordu ve Ergene Velimeşe takımlarında kiralık olarak forma giydi.

    Kariyerinde 86 maça çıkan 1.74 boyundaki oyuncu, 22 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

    A Milli Takım'ın alt yaş kategorilerinde ise 45 kez forma giyen Oğuzhan, 10 gol attı. Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Oğuzhan Akgün'ün güncel piyasa değeri ise 125 bin euro.

    Beşiktaşlı Oğuzhan Akgün kimdir, kaç yaşında? #2


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