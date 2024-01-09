Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy gollerine devam ediyor Beşiktaş'ın altyapısından yetişen ve sezon başında A takıma yükselen 18 yaşındaki genç futbolcu Semih Kılıçsoy, Rizespor ağlarını 2 kez sarsmayı başardı. Forvet oyuncusu böylelikle, son 3 maçta 4. golünü kaydetti.

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Süper Lig'in 16. hafta erteleme karşılaşmasında Beşiktaş, deplasmanda Rizespor'a konuk oldu.

Rize Stadı'nda oynanan müsabakada kazanan 4-0'lık skorla konuk takım siyah-beyazlılar oldu.

Bu maçta Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, fırtına gibi esmeye devam etti.

İki gol bir asist yaptı

Beşiktaş'ın Rizespor ile deplasmanda oynadığı maçın 45. dakikasında ceza alanı önünden rakip kaleye çok sert bir şut göndererek takımını 2-0 öne geçiren Semih takımını rahatlattı.

Maçın 47. dakikasında ise rakip ceza alanında topu önünde bulan Semih, rakibinden sıyrıldı ve durumu 3-0'a getirdi. Bu golle birlikte Semih Kılıçsoy, ligdeki son 3 maçta 4 gol atmış oldu.

79. dakikada Cenk Tosun skoru 4-0'a taşıyan golü kaydederken Semih Kılıçsoy bu kez asistle skora katkı sağladı.

5. golünü attı

Beşiktaş'ın sezon başında oynadığı Tirana maçında da ağları havalandıran 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy, bu sezon tüm kulvarlardaki 5. golünü kaydetmiş oldu.

Genç forvet oyuncusu 18 yaş 147 günlükken üst üste 3 Süper Lig maçında en az 3 gol bulan ikinci en genç oyuncu oldu.

Batuhan Karadeniz, 17 yaş 289 günlükken aynı başarıyı yakalayarak rekoru elinde tutuyor.