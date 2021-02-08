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    Beşiktaşlı taraftarlardan Valentin Rosier operasyonu

    Beşiktaşlı taraftarlardan Valentin Rosier operasyonu

    Fransızların ünlü haber sitesi L'Equipe'in Rosier'in, Konyaspor'a attığı golü manşetine taşımasının ardından Beşiktaşlı taraftarlar, Twitter'da Rosier'i kötüleyen tweet'ler attı.
    • Haber Merkezi
    • 08.02.2021 - 12:47
    • Güncelleme : 08.02.2021 - 13:15
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    Beşiktaş'ta bu sezon performansıyla büyük beğeni alan Valentin Rosier, Fransızların ünlü yayın organı L'Equipe'e de konu oldu.

    Konyaspor maçında attığı golü manşetlere taşıyan site, söz konusu haberi Twitter hesabından paylaşınca olanlar oldu.

    Beşiktaşlı taraftarlardan Valentin Rosier operasyonu #1

    Siyah-beyazlılarda kiralık olarak forma giyen ve sezon sonunda transfer edilmek istenmesi muhtemel olan Fransız futbolcunun bonservis bedelinin yükselmesini istemeyen muzip Beşiktaş taraftarları, tweet'in altına tecrübeli sağ beki kötüleyen yorumlar paylaştı.

    Beşiktaşlı taraftarlardan Valentin Rosier operasyonu #2

    Beşiktaşlı taraftarlardan Valentin Rosier operasyonu #3

    Beşiktaşlı taraftarlardan Valentin Rosier operasyonu #4

    Beşiktaşlı taraftarlardan Valentin Rosier operasyonu #5

    RAKİP TAKIM TARAFTARLARI DA DEVREYE GİRDİ

    Ancak Beşiktaşlı taraftarların bu muzip operasyonuna ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaraylı taraftarlar da dahil olmayı ihmal etmedi. Kullanıcılar, Rosier'in Türkiye'deki en iyi sağ bek olduğunu ifade ederek Sporting Lizbon'un böyle bir oyuncuyu kaybetmemesi gerektiğini savunarak Beşiktaşlı taraftarların operasyonuna aynı dille karşılık verdi.

    Beşiktaşlı taraftarlardan Valentin Rosier operasyonu #6

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