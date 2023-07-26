Beşiktaşlı Umut Meraş'ın yaptığı kaza kameralara yansıdı Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş, Çekmeköy'de lüks otomobiliyle 'U' dönüşü yaparken bir servis minibüsüne çarptı. Yaşanan bu anlar güvenlik kamerasında görüntülendi.

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DHA

Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş, Çekmeköy'de kaza geçirdi. Yaşanan bu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Çekmeköy Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi.

Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş, lüks otomobiliyle caddede 'U' dönüşü yapmaya çalıştığı sırada, caddede ilerleyen bir servis minibüsüne çarptı.

Kazada kimse yara almadı

Meraş ve otomobilde bulunan kadın yolcu kazayı yara almadan atlattı. İddiaya göre kazanın ardından otomobilde bulunan kadın yolcu, minibüs şoförü ile tartışma yaşadı.

Olay yerine trafik polisleri sevk edildi. Kaza raporu tutulmasının ardından taraflar olay yerinden ayrıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"Ufak bir kaza"

Görgü tanığı Emin Algül ise yaşanan trafik kazası hakkında şunları dedi:

Çalışırken bir ses duyduk. Kaza sesi, dışarı çıktık. Umut Meraş minibüse çarpmış. Ufak bir tartışma oldu, geçti. Kazada Umut Meraş dönerken, yola çıkarken minibüsle kafa kafaya geliyor. Ufak bir kaza.