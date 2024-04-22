Beşiktaşlı yöneticiler, Ankaragücü maçı öncesi futbol A takımıyla buluştu

İHA
Beşiktaş'ta Asbaşkanlar Mete Vardar ile Onur Göçmez, Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ve Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde futbol A takımıyla buluştu.
Onur Göçmez ile Mete Vardar, siyah-beyazlıların yarın Ankaragücü ile oynayacağı Türkiye Kupası yarı final ilk maçının önemine vurgu yaptı.
Takıma başarılar dilendi
Futbolcuların yarın iyi bir futbol neticesinde avantajlı bir skor elde edeceğine inandıklarını ifade eden yönetim kurulu üyeleri, takıma Ankaragücü karşısında başarılar diledi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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