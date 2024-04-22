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Beşiktaşlı yöneticiler, Ankaragücü maçı öncesi futbol A takımıyla buluştu

Beşiktaşlı yöneticiler, Ankaragücü maçı öncesi futbol A takımıyla buluştu Beşiktaş Kulübü Asbaşkanları Mete Vardar ile Onur Göçmez, Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ve Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, futbol A takımıyla bir araya geldi.