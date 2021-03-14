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Beşiktaşlılara eskiyi anımsatan fotoğraf
Beşiktaş'ın Başakşehir'i 3-2 mağlup ettiği maçta Josef, Aboubakar ve Necip'in birbirine sarıldığı fotoğraf, Beşiktaşlılar'ın gündemine oturdu.
- Haber Merkezi
- 14.03.2021 - 13:34
- Güncelleme : 14.03.2021 - 14:25
Başakşehir maçının son düdüğüyle birlikte galibiyet sevinci yaşayan siyah-beyazlılarda Josef, Aboubakar ve Necip'in birbirine sarıldığı fotoğraf, Beşiktaşlılar'ın gündemine oturdu.
"SENE SANKİ 91"
Siyah-beyazlı futbolseverler 1991 yılında takımın efsaneleri kaptan Rıza Çalımbay, Ali Gültiken ve Metin Tekin'in sevinç karesine bire bir benzettiği fotoğrafı, "Beşiktaş ruhu geri döndü", "Sene sanki 91", "Mutluluğun resmi" yorumlarıyla paylaştı.
Beşiktaş şu anda 63 puanla Süper Lig'in zirvesinde bulunuyor.