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Beşiktaşlıları isyan ettiren penaltı pozisyonu

Beşiktaşlıları isyan ettiren penaltı pozisyonu Süper Lig 7. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor arasında oynanan karşılaşmaya damga vuran bir pozisyon yaşandı. Kayserispor kalecisi Bilal Beyazit, aut vuruşunu Kartal Kayra Yılmaz'a pas vererek başladı. Bu an geceye de damgasını vurdu. İşte detaylar...