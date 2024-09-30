Beşiktaşlıları isyan ettiren penaltı pozisyonu

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Süper Lig 7. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlılar zorlu deplasmanda Gedson ve Immobile'nin iki golüyle 3-0 kazandı.
PENALTI İTİRAZLARI
Kaleci Bilal Beyazıt kale vuruşunda geriden oyun kurmak için yanında bulunan Kartal Kayra Yılmaz'a pas vererek oyuna başladı.
Oyun başladıktan sonra topu eliyle durduran Kayra Yılmaz, tekrardan Bilal Beyazit'a pasını verdi.
SIRBİSTAN LİGİ'NDE PENALTI ÇALDI
Hakem Atilla Karaoğlan pozisyonunu göremezken Beşiktaş yedek kulübesi yoğun itirazlarda bulundu.
Öte yandan siyah-beyazlı takım maçın bitişinin ardından verilmeyen penaltılarına isyan etti.
Ayrıca Sırbistan Ligi'nde yaşanan bir pozisyonda hakem penaltı noktasını göstermişti.
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