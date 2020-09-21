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    Beşiktaşlıların penaltı isyanı

    Beşiktaşlıların penaltı isyanı

    Antalyaspor-Beşiktaş ve Başakşehir-Galatasaray maçlarında yaşanan penaltı pozisyonlarında çıkan iki farklı karar, siyah-beyazlı taraftarları kızdırdı.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2020 - 10:01
    • Güncelleme : 21.09.2020 - 10:01
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    Süper Lig'de VAR tartışmaları bu sezon erken başladı.

    Henüz 2. haftası oynanan ligde verilen ve verilmeyen penaltı kararları, yine tartışmalara yol açtı.

    BEŞİKTAŞ'A PENALTI VERİLMEDİ

    Beşiktaş-Antalyaspor maçında Atiba'nın kafa vuruşunda ağlara doğru giden top, Antalyasporlu futbolcunun koluna çarpmış ancak hakem devam kararı vermişti.

    Beşiktaşlıların penaltı isyanı #1

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

    Dün ise benzer pozisyonda Luyindama'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak Demba Ba'nın koluna çarpmış, hakem VAR incelemesi sonucu beyaz noktayı göstermişti.

    İki pozisyonun birbirinin aynısı olduğunu düşünen siyah-beyazlı taraftarlar, MHK'yi eleştiri yağmuruna tuttu.

    Beşiktaşlıların penaltı isyanı #2

    Beşiktaşlıların penaltı isyanı #3

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