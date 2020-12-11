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    Beşiktaş’ta 1 futbolcu koronavirüse yakalandı

    Beşiktaş'ta 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
    • DHA
    • 11.12.2020 - 22:10
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    Beşiktaş’ta 1 futbolcu koronavirüse yakalandı

    Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’a konuk olacak Beşiktaş’ta rutin koronavirüs testlerinde, bir futbolcunun test sonuçları pozitif çıktı.

    Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

    "Futbol Takımımızın, Süper Lig’in 12. haftasında 13 Aralık Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza rutin Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif sonuca rastlanılmış olup, futbolcumuzun; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır."

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