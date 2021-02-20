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    Beşiktaş'ta 10 futbolcunun sözleşmesi bitiyor

    Beşiktaş'ta 10 futbolcunun sözleşmesi bitiyor

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sözleşmesi sona erecek isimlerden bazılarıyla yolların ayrılmasını istedi. Yalçın'ın kararsız kaldığı oyuncular da var.
    • Haber Merkezi
    • 20.02.2021 - 09:27
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    Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, takımdaki futbolcuların bir çoğundan memnun.

    Ancak toplam 10 ismin sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması nedeniyle bir an önce harekete geçilmesini isteyen 48 yaşındaki teknik adam, yönetime bir rapor verdi.

    10 futbolcunun durumu şu şekilde:

    ABOUBAKAR'IN SÖZLEŞMESİ UZATILACAK

    Beşiktaş, sezon başında kadrosuna kattığı Aboubakar ile opsiyonlu sözleşme imzalanmıştı. Kontratı tek taraflı feshetme hakkına sahip olan siyah-beyazlı yöneticiler, çok iyi bir performans sergileyen golcü futbolcunun sözleşmesini uzatma kararı aldı.

    Beşiktaş ta 10 futbolcunun sözleşmesi bitiyor #1

    CENK BİR KEZ DAHA KİRALANABİLİR

    Siyah-beyazlıların 6 aylığına kiraladığı Cenk'te planlar farklı işleyebilir. Kartal, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcuyu, 1 sene daha kiralık olarak kadrosunda tutabilir. Bunun kararını Everton verecek.

    Beşiktaş ta 10 futbolcunun sözleşmesi bitiyor #2

    TÖRE İLE YOLLAR AYRILACAK

    Beşiktaş'ın sezon başında 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladığı Gökhan Töre ile büyük ihtimalle yollar ayrılacak. Yuvaya geri dönen kanat oyuncusu, bu sezon sakatlıklar nedeniyle tam 17 karşılaşmada forma giyemedi.

    Beşiktaş ta 10 futbolcunun sözleşmesi bitiyor #3

    YALÇIN, GHEZZAL'IN KADRODA TUTULMASINI İSTEDİ

    İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'den kiralık olarak kadroya katılan ve asistleriyle yıldızlaşan Rachid Ghezzal kadroda tutulmak istenen isimlerden. Tecrübeli futbolcu için Leicester ile görüşmeler yakında başlayacak.

    ATIBA'NIN SÖZLEŞMESİ 1 YIL DAHA UZATILABİLİR

    Beşiktaş'ın 38 yaşındaki efsanesi Atiba, futbola devam etmek isterse Beşiktaş'la 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak. Kanadalı futbolcunun futbol yaşantısını noktaladığı takdirde teknik heyette görev alması bekleniyor.

    Beşiktaş ta 10 futbolcunun sözleşmesi bitiyor #4

    MENSAH VE DORUKHAN BELİRSİZ

    Kartal'ın Kayserispor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Bernard Mensah'ın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Satın alma opsiyonu 4.5 milyon euro olan orta saha oyuncusunun opsiyonunu kullanmak zorunlu değil.

    Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı yılan hikayesine dönen isimlerden biri de Dorukhan Toköz. Beşiktaş'ın sözleşme uzatmak için teklifte bulunduğu futbolcunun sezon sonunda Avrupa'ya transfer olma ihtimali var.

    UTKU'NUN DURUMU NETLİK KAZANMADI

    Kartal'ın 2017 yılında kadrosuna dahil ettiği kaleci Utku'nun da sözleşmesi sona eriyor. Tecrübeli bir kaleci alması gündeme gelen Beşiktaş'ın, 23 yaşındaki file bekçisi ile sözleşme uzatıp uzatmayacağı netlik kazanmadı.

    Beşiktaş ta 10 futbolcunun sözleşmesi bitiyor #5

    MONTERO 1 YIL DAHA KİRALANABİLİR

    Beşiktaş'ın Atletico Madrid'den kadrosuna kattığı Montero ile 1+1 yıllık kiralık sözleşme imzalandı. Siyah-beyazlılar, 22 yaşındaki savunmacı ile isterse sözleşmesini uzatabilecek, isterse 4.5 milyon euro karşılığında kadrosuna katabilecek.

    ROSIER'İN MUTLAKA ALINMASINI İSTEDİ

    Beşiktaş'a geldiği ilk günden bu yana gösterdiği iyi performansla dikkatleri üzerine çeken Valentin Rosier için Portekiz ekibi Sporting ile görüşmeler başladı. Sergen Yalçın, Fransız sağ bekin mutlaka alınmasını istedi.

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