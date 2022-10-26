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Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi
Beşiktaş’ta 2. Şenol Güneş dönemi başlıyor. Siyah-beyazlılar, Güneş ile anlaşma sağladı.
- 26.10.2022 - 21:53
- Güncelleme : 26.10.2022 - 22:00
Teknik direktör Valerien Ismael ile anlaşarak yollarını ayıran Beşiktaş'ta yeni teknik direktör belli oldu.
Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş oldu. Siyah-beyazlı yönetim, bugün yaptığı toplantıda Şenol Güneş’te karar kıldı.
1.5 yıllık sözleşme imzalayacak
Deneyimli teknik adam ilk etapta 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak ve yıllık 1.5 milyon euro ücret alacak.
Beşiktaş ile 2 şampiyonluk yaşamıştı
2015-2019 yılları arasında Beşiktaş’ta 4 sezon görev yapan Şenol Güneş, 2 şampiyonluk yaşadı.
Siyah-beyazlı takım Güneş yönetiminde çıktığı 199 maçta 117 galibiyet, 36 mağlubiyet yaşarken, 46 kez berabere kaldı.