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    Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi

    Beşiktaş’ta 2. Şenol Güneş dönemi başlıyor. Siyah-beyazlılar, Güneş ile anlaşma sağladı.
    • 26.10.2022 - 21:53
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 22:00
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    Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi

    Teknik direktör Valerien Ismael ile anlaşarak yollarını ayıran Beşiktaş'ta yeni teknik direktör belli oldu.

    Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş oldu. Siyah-beyazlı yönetim, bugün yaptığı toplantıda Şenol Güneş’te karar kıldı.

    1.5 yıllık sözleşme imzalayacak

    Deneyimli teknik adam ilk etapta 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak ve yıllık 1.5 milyon euro ücret alacak.

    Beşiktaş ta ikinci Şenol Güneş dönemi #1

    Beşiktaş ile 2 şampiyonluk yaşamıştı

    2015-2019 yılları arasında Beşiktaş’ta 4 sezon görev yapan Şenol Güneş, 2 şampiyonluk yaşadı.

    Siyah-beyazlı takım Güneş yönetiminde çıktığı 199 maçta 117 galibiyet, 36 mağlubiyet yaşarken, 46 kez berabere kaldı.

    Beşiktaş ta ikinci Şenol Güneş dönemi #2


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