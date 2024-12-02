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Beşiktaş'ta 2019'dan bu yana 9 teknik adam görev yaptı

Beşiktaş'ta 2019'dan bu yana 9 teknik adam görev yaptı Giovanni van Bronckhorst'un ayrılığının ardından Beşiktaş Kulübü'nde teknik direktör değişiklikleri yeniden gündem oldu. Siyah-beyazlılar, 2019 yılından bu yana 9 farklı teknik direktörle sahaya çıktı.