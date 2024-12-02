Beşiktaş'ta 2019'dan bu yana 9 teknik adam görev yaptı

AA & Ensonhaber
Beşiktaş, Şenol Güneş'in görev yaptığı ilk dönemin ardından teknik direktör konusunda istikrar yakalayamadı.
Siyah-beyazlı ekip, 2015-2019 yıllarında Güneş yönetiminde Süper Lig'de 2 şampiyonluk elde ederken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise grubunu namağlup lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.
9 TEKNİK ADAM GÖREV ALDI
Deneyimli teknik adam ile 2019'da yolların ayrılmasının ardından ise Beşiktaş'ta 9 teknik adam çalıştı.
Bu süreçte sırasıyla Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Önder Karaveli, Valerien Ismael, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Fernando Santos ve Van Bronckhorst görev aldı.
Siyah-beyazlılar, söz konusu dönemde sadece Sergen Yalçın yönetiminde 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşadı.
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