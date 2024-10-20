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Beşiktaş'ta 21 yıl sonra bir ilk

Beşiktaş'ta 21 yıl sonra bir ilk Süper Lig'de bu sezon oynadığı dört iç saha maçını da kazanan Beşiktaş, 2003/04'ten bu yana ilk kez bir sezona seyircisi önünde dörtte dört yaparak başladı.