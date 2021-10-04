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    Beşiktaş'ta 3 oyuncu daha antrenmana katıldı

    Siyah-beyazlılarda sakatıkları düzelen Ghezzal, Larin ve Welinton antrenmana katıldı.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2021 - 20:25
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    Beşiktaş'ta 3 oyuncu daha antrenmana katıldı

    Beşiktaş, Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda M. Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

    Asbaşkan Emre Kocadağ’ın da izlediği basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.

    Antrenmana milli takımlarında olan futbolcular katılmadı.

    Beşiktaş ta 3 oyuncu daha antrenmana katıldı #1

    GHEZZAL, LARIN VE WELINTON DA KATILDI

    Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, kondisyon koşuları sonrası yarım sahada yapılan çift kale maç ile tamamlandı.

    Siyah-Beyazlılar'da sakatıkları düzelen Ghezzal, Larin ve Welinton antrenmana katıldı.

    Beşiktaş , M. Başakşehir maçı hazırlıklarına, yarın (5 Ekim) saat 11.00 ve 16.00’da gerçekleştireceği antrenmanlarla devam edecek.

    Beşiktaş ta 3 oyuncu daha antrenmana katıldı #2

    Beşiktaş ta 3 oyuncu daha antrenmana katıldı #3

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